Вице-премьер Борисов рассказал, когда Россия может нанести ядерный удар Вице-премьер Борисов рассказал, что Россия может нанести ядерный удар только в случае ответной угрозы

Российский вице-премьер Юрий Борисов / Фото znanie2022.tass

Российский вице-премьер Юрий Борисов в ходе марафона «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что в доктрине России прописано, что она не может нанести превентивный ядерный удар. Он может быть только ответной реакцией на угрозу нападения, пишут «Известия».

По нашей доктрине, по нашей стратегии Вооружённые силы Российской Федерации применяют только ответный или встречный удар, — подчеркнул он.

Борисов также напомнил, что рядом с верховным главнокомандующим постоянно находятся два морских офицера, они носят «ядерный чемоданчик».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв ранее заявил, что Россия готова первой применить ядерное оружие, если будет реальная угроза существованию страны. Он подчеркнул, что США делают всё, чтобы в мире началась третья мировая война, которая бы не проходила на их территории.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в беседе с NEWS.ru, что военная доктрина России подразумевает применение Москвой ядерного оружия в двух случаях: если на РФ нападёт страна или коалиция, обладающая ЯО, и в случае угрозы самому существованию РФ в результате подобной агрессии, даже без использования ЯО со стороны противника.