Борисов: кадровых решений после неудачи с «Луной-25» не будет

Фото: Роскосмос

«Луна-25»

Роскосмос не намерен проводить кадровые перестановки после аварии с автоматической станцией «Луна-25», заявил глава госкорпорации Юрий Борисов. По его словам, проектом занимался молодой коллектив, его не нужно останавливать после неудачи, передает ТАСС.

Коллектив молодой, он очень переживает, и мы за него переживаем. Их сейчас, наоборот, надо поддержать, вселить уверенность. У них вырастут крылья, и они еще многое сделают. Поэтому никаких организационных выводов, — заверил глава Роскосмоса.

Он считает, что у любого промаха есть причины. Корпорация в них разберется и сделает выводы. «Бить молодой коллектив по рукам» нельзя, поскольку сотрудники могут «просто разбежаться», добавил Борисов. Глава госкорпорации напомнил, что в космической сфере случаются неудачи. Он добавил, что всю историю лунной программы можно считать сплошной чередой неудач.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что провал российской миссии «Луна-25» вовсе не предполагает остановки этой космической программы. По его словам, работники космической отрасли продолжат работу. Он выразил сожаление, что прилунение не получилось совершить в этот раз.