Новак: большинство европейских клиентов «Газпрома» платят за газ в рублях

Фото: Shutterstock

Газораспределительная станция

Большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату газа в рублях, заявил вице-премьер России Александр Новак. Во время выступления на ПМЭФ он отметил, что процент перешедших на рублевую оплату среди покупателей топлива из Европы составил 90-95%, пишет РИА Новости. В мае Bloomberg писал о 10 европейских импортерах газа, открывших счета в Газпромбанке для оплаты энергоносителей в рублевом эквиваленте.

Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления... примерно 90-95%, — сказал Новак.

Ранее крупная французская энергетическая компания Engie сообщила о сокращении поставок от «Газпрома». По словам представителей фирмы, на ее клиентах это никак не отразилось. Сотрудники компании отметили, что они продолжают «внимательно следить» за ситуацией.

«Газпром» также отправил уведомление австрийской энергокомпании OMV о сокращении объемов газовых поставок. По словам сотрудников OMV, фирма может «полностью компенсировать» российские поставки.