Бойцы «Кракена» показательно расстреляли 100 солдат ВСУ МО РФ: бойцы «Кракена» показательно расстреляли 100 военнослужащих ВСУ, оставивших свои позиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

↵Бойцы вооруженного формирования «Кракен» для устрашения личного состава показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады ВСУ, оставивших свои позиции, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что 14 августа подразделение бежало с населенного пункта Уды Харьковской области и было полностью разгромлено.

Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады покинувших свои позиции, — сказал Конашенков.

Также, по его словам, в результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе поселка Старый Салтов в Харьковской области потери противника составили более 100 человек.

Также ВС РФ за сутки уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами и оружием в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, одну гаубицу M777 в Запорожье, а также шесть пунктов управления. Российская ПВО также перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты американского производства.

Кроме того, российские военные разбили 50 боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Николаевка и «Айдар» в районе Соледар ДНР.