Bloomberg: Путин переговорил с военкорами перед объявлением мобилизации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что перед объявлением частичной мобилизации 21 сентября президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, которые обрисовали реальное положение вещей на Украине. В публикации говорится, что российский лидер провел встречу с журналистами «за закрытыми дверьми», после которой и объявил о начале мобилизационных действий.

Bloomberg отмечает, что с принятием решительных мер со стороны российского главы может быть связана внезапная критика ведения боевых действий на Украине официальными СМИ России. Основатель исследовательской группы R.Politik политолог Татьяна Становая считает, что в политической верхушке Кремля начались серьезные споры о том, как достичь целей спецоперации.

Среди правящего класса идут огромные дебаты о том, как выиграть эту спецоперацию теперь, — заявила Становая.

По словам спикеров агентства, на последней встрече с президентом военкоры «нарисовали ужасную картину ситуации». Как утверждает Bloomberg, журналисты рассказали, что в течение нескольких недель украинские военные захватили значительные участки территории, на взятие под контроль которых ВС РФ потратили «большое количество времени».

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что поддерживает решение о частичной мобилизации, принятое Путиным. По его словам, нынешняя ситуация вокруг страны несет угрозу ее безопасности, а завершение спецоперации в Донбассе приведет к остановке наступления противника на территории РФ. Он также пообещал выполнить соответствующее поручение президента на 100%.