«Безбожники и убийцы»: Кадыров предостерёг Эрдогана от эвакуации «азовцев» Кадыров предостерёг Эрдогана от эвакуации «азовцев» из Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров / Фото vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерёг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от эвакуации боевиков полка «Азов» из Мариуполя. Чеченский лидер в Telegram-канале воззвал к мусульманским ценностям и напомнил турецкому коллеге о том, что на комбинате «Азовсталь» заблокированы «фашистские преступники, причастные к многочисленным зверствам и убийствам мирного населения» Донбасса, которые также «высмеивают ислам».

Азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания, — заявил Кадыров.

Он также напомнил Эрдогану о беспилотниках Bayraktar, которые Турция отправила на Украину. По словам чеченского лидера, мусульмане в России «с огорчением восприняли» эту новость, а готовность мусульманской страны эвакуировать из Мариуполя «ярых противников и очернителей ислама» может быть воспринята ещё более остро, предположил Кадыров.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал Турции не вмешиваться в ситуацию с эвакуацией украинских военных с территории «Азовстали», чтобы не испортить свою репутацию. Он назвал Анкару одним из главных партнёров Москвы на Ближнем Востоке, которая не стала вводить антироссийские санкции.