Антонов осудил отказ США говорить об украинском ударе по Крымскому мосту

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ официальных лиц США комментировать слова представителей Киева, признавших ответственность за прошлогодний удар по Крымскому мосту, объясняется их антироссийской позицией. По его словам, опубликованным в Telegram-канале российской дипмиссии, Белый дом «не устает удивлять мир каждодневными примерами двойных стандартов».

Таковых много. Чем больше американцы втягиваются в конфликт на Украине, тем циничнее выглядят их действия и обветшалость моральных принципов, — отметил Антонов.

На публику США прежде говорили о запрете на использование негуманных вооружений, а теперь сами отправляют Киеву кассетные боеприпасы. Оправданий не звучит, озвучивается только один тезис — необходима победа над русскими, считает дипломат.

Он добавил, что после того, как представитель Минобороны Украины признал ответственность за удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года, Госдепартамент хранит молчание. Пресс-секретарь ведомства ссылается на отсутствие информации на сей счет.

Это наглядный образчик откровенной антироссийской позиции, где правда не ценится ни на грош, а в центре всех усилий — нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны, — отметил Антонов.

Ранее украинские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. Такое признание сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего загорелись цистерны грузового поезда. В результате четыре человека погибли, обрушились два пролета автомобильной части моста.