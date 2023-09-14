Антонов назвал оценки США визита Ким Чен Ына в Россию «двуличными»

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter/Global Look Press

Оценки США в отношении визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Москва сама решит, с кем ей взаимодействовать, передает РИА Новости.

У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать, — сказал российский дипломат.

Он отметил, что попытки Белого дома представить переговоры президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение. Двуличие США уже не удивляет, сказал Антонов.

Он привел в пример поставки американского оружия в «горячую» точку — Украину. При этом Вашингтон считает, что военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами незаконно. Более того, партнерам Москвы теперь опять угрожают санкциями, заявил посол.

Ранее Путин заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также Путин отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта, а также России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.