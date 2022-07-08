Чиновников захотели наказать за «вредную» для страны работу Клишас рассказал о предложении Антикоррупционного комитета вернуть в УК статью о вредительстве

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Национальный Антикоррупционный комитет (НАК) хочет вернуть в уголовный кодекс статью о вредительстве, заявил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По мнению НАК, сейчас в УК нет понятия о вреде и трудноопределимом материальном ущербе в отношении обороноспособности страны. Клишас подчеркнул, что «успехи наших ведомств» оставляют желать лучшего, поэтому вопрос «заслуживает серьезного обсуждения».

В наш Комитет поступило письмо Национального Антикоррупционного Комитета с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве. Предложение как минимум заслуживает серьезного обсуждения, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Согласно письму НАК, по статье о вредительстве можно будет привлечь чиновников, которые не совершили хищения средств и не злоупотребили служебным положением, но нанесли существенный вред обороноспособности страны своей «управленческой позицией».