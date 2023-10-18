«Акт расчеловечивания»: Захарова об ударе по больнице в секторе Газа Захарова назвала преступлением и актом расчеловечивания удар по больнице в Газе

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Россия расценивает удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что конфликт ушел далеко за пределы Ближневосточного региона и привел к глобальной гуманитарной катастрофе.

Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания. <...> Количество жертв зашкаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба, — сказала Захарова.

По ее мнению, Израиль должен предоставить кадры со спутника, чтобы доказать свою непричастность к нападению на госпиталь. Представитель МИД РФ уверена, что военный конфликт на Ближнем Востоке «режиссируется из Вашингтона и Лондона».

Ранее количество погибших в результате ракетного удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа увеличилось до 800 человек, среди них много женщин и детей. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами. Он добавил, что «ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу».