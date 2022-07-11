«Ахмат — сила, ребят»: Кадыров поделился новой пародией на Зеленского Кадыров опубликовал третью часть видео с «приключениями Зеленского», где тот вступил в батальон «Ахмат»

Фото: Ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале третью часть юмористической видеопародии, в которой «президент Украины Владимир Зеленский» все-таки пополнил ряды батальона «Ахмат», однако не в той роли, в которой хотел. В роли Зеленского — видеоблогер Макс Камикадзе. В ролике также снялся один из бойцов спецподразделения.

Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон «Ахмат». Правда, на особых условиях, зато до конца жизни, — комментирует ролик Кадыров.

В ролике «Зеленского», желающего «бить врага» в составе «Ахмата», с мешком на голове приводят на тренировочную базу батальона. Там он понимает, что ему уготована роль мишени. Впав в отчаяние, он начинает скандировать «Ахмат — сила», а затем выкрикивать оскорбления в адрес президента США Джо Байдена. Несмотря на мольбы о пощаде, боец спецподразделения открывает огонь.

Накануне Кадыров показал вторую часть видеопародии, в которой «Зеленский» выражает желание вступить в батальон «Ахмат». В видео «Зеленского» ведут в наручниках на прием к Кадырову, которого он собирается просить о вступлении в батальон «Ахмат». Однако на просьбу «украинского лидера» глава Чечни отвечает отказом и предлагает пополнить ряды НАТО.

В первой части «Зеленский» подписывает акт о безоговорочной капитуляции ВСУ. На кадрах Макс Камикадзе, изображающий украинского лидера, пытается составить текст своего будущего указа. При этом на него давит некий человек, чья рука все время лежит у него на плече, которым оказывается сам Кадыров.