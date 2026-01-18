Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 19:57

Ученые нашли способ заранее понять, сработает ли лечение рака груди

The Guardian: тест на основе ДНК опухоли помог подобрать лечение рака груди

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ученые разработали простой анализ крови, который может предсказать, насколько хорошо пациент с раком молочной железы отреагирует на лечение, сообщает The Guardian. Метод основан на жидкостной биопсии и измерении уровня циркулирующей опухолевой ДНК, которая попадает в кровь из раковых клеток. Тест проводится до начала терапии и повторно через несколько недель после ее старта.

В исследовании участвовали 167 пациентов с запущенными формами рака молочной железы. Их разделили на группы в зависимости от типа опухоли и мутаций, определяющих подход к лечению. Анализ показал, что низкий уровень циркулирующей опухолевой ДНК до начала терапии, а также ее исчезновение в первые недели лечения напрямую связаны с лучшими клиническими результатами.

У пациентов с низким уровнем ДНК опухоль дольше не прогрессировала и чаще уменьшалась или вовсе исчезала. Если же уровень ДНК оставался высоким, лечение, как правило, оказывалось менее эффективным. По мнению исследователей, такой анализ позволит быстрее менять неподходящую терапию и подбирать альтернативные схемы.

Ранее научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что новый препарат для лечения рака «Ракурс, 223Ra» лучше своих предшественников. По его словам, за счет альфа-излучения он точечно разрушает раковые клетки, минимизируя воздействие на здоровые органы.

онкология
рак
анализы
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек
«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о Павеле после слов о самолетах для ВСУ
Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги
Сырский анонсировал наступление ВСУ
Верховный суд отменил оправдательный приговор воровке шампанского
В Москве неизвестные разгромили мемориал застреленной журналистки
Додик рассказал, какой урок Трамп преподал Европе
Подъезд в Челябинске превратился в парную
Крымчанин решил развлечь детей и нарвался на штраф
Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой
В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков
В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Славянска
Сирия и курды договорились о перемирии
Боец ММА Чимаев выложил фото с Адамом Кадыровым
Люди устали от ИИ и переключились на традиционные хобби
Слухи о проблемах со здоровьем, отсутствие детей, театр: как живет Камынина
«Предсказания» Медведева, Киев пылает, Долиной грозит срок? Что дальше?
В Совфеде заявили, что Трамп перевернул шахматную доску мировой политики
Ученые нашли способ заранее понять, сработает ли лечение рака груди
Сотни человек ищут выживших при крушении ATR 42-500
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.