Ученые нашли способ заранее понять, сработает ли лечение рака груди

Ученые разработали простой анализ крови, который может предсказать, насколько хорошо пациент с раком молочной железы отреагирует на лечение, сообщает The Guardian. Метод основан на жидкостной биопсии и измерении уровня циркулирующей опухолевой ДНК, которая попадает в кровь из раковых клеток. Тест проводится до начала терапии и повторно через несколько недель после ее старта.

В исследовании участвовали 167 пациентов с запущенными формами рака молочной железы. Их разделили на группы в зависимости от типа опухоли и мутаций, определяющих подход к лечению. Анализ показал, что низкий уровень циркулирующей опухолевой ДНК до начала терапии, а также ее исчезновение в первые недели лечения напрямую связаны с лучшими клиническими результатами.

У пациентов с низким уровнем ДНК опухоль дольше не прогрессировала и чаще уменьшалась или вовсе исчезала. Если же уровень ДНК оставался высоким, лечение, как правило, оказывалось менее эффективным. По мнению исследователей, такой анализ позволит быстрее менять неподходящую терапию и подбирать альтернативные схемы.

Ранее научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что новый препарат для лечения рака «Ракурс, 223Ra» лучше своих предшественников. По его словам, за счет альфа-излучения он точечно разрушает раковые клетки, минимизируя воздействие на здоровые органы.