Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза Британец ходил в туалет до 100 раз в сутки из-за неизлечимой болезни Крона

Житель Великобритании Сас Парсад посещал туалет по 100 раз в сутки из-за болезни Крона, которая считается неизлечимой, пишет Metro. Мужчина рассказал, что все началось с острой боли в животе и частых позывов, которые он поначалу принял за пищевое отравление.

Однако состояние со временем только ухудшилось. В результате он почти перестал выходить из дома, сильно похудел и лишился возможности работать. Врачи на протяжении нескольких месяцев проводили обследования и сначала предполагали синдром раздраженного кишечника. Лишь спустя время ему диагностировали болезнь Крона. Мужчина начал лечение, которое помогло ему уменьшить выраженность симптомов и вернуться к нормальной жизни.

Я ходил в туалет 100 раз в день или даже чаще, это очень изматывало, — пожаловался он.

Ранее стало известно, что в России ведутся работы по созданию препарата для терапии болезни Крона. Основой нового лекарства станут уникальные ферменты морских микроорганизмов. Их открыли ученые Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Следующим этапом работы запланировано проведение доклинических исследований препарата.