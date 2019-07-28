https://static.news.ru/photo/9eefb8dc-b130-11e9-a237-fa163e074e61_1024.jpg Фото: German Air Force Public Information Office

«Зюддойче цайтунг», авиация бундесвера, снова столкнулась с техничесикими проблемами. Вылет немецких солдат из Тюрингии в Литву, где они должны присоединиться к мультинациональному батальону НАТО, пришлось отменить из-за неисправности в самолёте.

Аэробус А310 должен был вылететь из Кёльна в Каунас 27 июля. Однако перед стартом обнаружились неполадки в двигателе машины, и военнослужащие разошлись по домам, сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur. Начальники Люфтваффе обязались отправить борт 28 июля. Пока неизвестно, был ли совершён вылет.

В последнее время авиация бундесвера часто сталкивается с проблемами. Ранее News.ru рассказывал о поломке самолёта с канцлером Ангелой Меркель на борту. 30 ноября вылетевший на саммит G20 борт номер один из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Германию. Канцлеру ничего не оставалось, как отправиться в Аргентину регулярным рейсом. В Буэнос-Айрес она прибыла с опозданием 12 часов.

А 8 января спецборт, перевозивший по Африке министра по вопросам экономического сотрудничества Германии Герда Мюллера, не смог взлететь из-за технической неисправности.