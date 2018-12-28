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Захват Киевом «серой зоны» в Донбассе оказался пиар-акцией

Efrem Lukatsky/AP/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Заявление Киева о том, что практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), является обычной пиар-акцией украинского президента Петра Порошенко в преддверии выборов, которые должны пройти в стране 31 марта 2019 года. Об этом сообщил полпред ЛНР в контактной группе Родион Мирошник.

«Это направлено исключительно на слушателей и читателей Украины, которым остро не хватает побед. Украине не хватает достижений, и особенно Порошенко в преддверии выборов», - сказал представитель Луганска в беседе с газетой «Известия».

Он подчеркнул, что так называемая «серая зона» регулярно подвергается обстрелам, а позиции самопровозглашённых ДНР и ЛНР в последние три года остаются неизменными. При этом Киев регулярно сообщает о захвате заброшенных населенных пунктов, которые в итоге военные отмечают на картах и покидают территорию.

Мирошник также напомнил, что «серая зона» считается территорией, на которой после полного разведения сил и средств должна вести патрулирование Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Ранее News.ru писал о том, что советник украинского президента Юрий Бирюков сообщил о том, что две трети территории Донбасса «освобождены» от ополченцев и практически вся «серая зона» находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ).


#донбасс #украина #минскиесоглашения
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