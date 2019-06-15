https://static.news.ru/photo/1483a93c-902f-11e9-876c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) обвинили украинских военных в подготовке провокации.

По данным народной милиции ДНР, бойцы ВСУ готовят вооружённую провокацию, чтобы сорвать новое соглашение по перемирию. Украинские силовики намерены обстрелять собственные позиции в районе Авдеевки, а также инфраструктуру в близлежащих населённых пунктах. Освещать это мероприятие будут журналисты из Киева, передаёт РИА Новости .

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко рассказал, что Киев поставил задачу украинским телевизионщикам максимально дискредитировать самопровозглашённые республики Донбасса, показав всему миру, что Луганск и Донецк нарушают Минские договорённости.