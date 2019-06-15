Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) обвинили украинских военных в подготовке провокации.
По данным народной милиции ДНР, бойцы ВСУ готовят вооружённую провокацию, чтобы сорвать новое соглашение по перемирию. Украинские силовики намерены обстрелять собственные позиции в районе Авдеевки, а также инфраструктуру в близлежащих населённых пунктах. Освещать это мероприятие будут журналисты из Киева, передаёт
Ранее офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко рассказал, что Киев поставил задачу украинским телевизионщикам максимально дискредитировать самопровозглашённые республики Донбасса, показав всему миру, что Луганск и Донецк нарушают Минские договорённости.