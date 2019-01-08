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Треугольник стал официальным логотипом Евровидения-2019

youtube.com/Eurovision Song Contest

в мире [ версия для печати ]

Европейский вещательный союз показал официальный логотип международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Дизайнеры взяли за основу девиз конкурса «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream). Логотип состоит из трёх соединённых треугольников, которые формируют золотую звезду, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Создатели объяснили, что треугольник — одна из древнейших форм в мире. Этот символ встречается в искусстве, музыке, космологии и представляет связь и творчество. При объединении они становятся единым целым и отражают бесконечное звёздное небо, поскольку именно «звезды будущего соберутся вместе в Тель-Авиве в 2019 году», — говорится в сообщении.

42 страны подтвердили участие в Евровидении-2019. Конкурс состоится в Израиле в Тель-Авиве с 14 до 18 мая.

Как сообщал News.ru, власти Тель-Авива объявили тендер на постройку палаточного городка в парке «Ха-Яркон», где поселятся все поклонники Евровидения в мае 2019 года. Гости будут жить рядом с выставочным центром, где и пройдет песенный конкурс.


#израиль #евровидение #2019
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