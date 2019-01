Треугольник стал официальным логотипом Евровидения-2019

Европейский вещательный союз показал официальный логотип международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Дизайнеры взяли за основу девиз конкурса «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream). Логотип состоит из трёх соединённых треугольников, которые формируют золотую звезду, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Создатели объяснили, что треугольник — одна из древнейших форм в мире. Этот символ встречается в искусстве, музыке, космологии и представляет связь и творчество. При объединении они становятся единым целым и отражают бесконечное звёздное небо, поскольку именно «звезды будущего соберутся вместе в Тель-Авиве в 2019 году», — говорится в сообщении.

We're excited to reveal the theme art for @Eurovision 2019!

"We hope the theme inspires the 42 contestants coming together in Tel Aviv in May, as they dream of becoming the stars of the future," says @jonolasand More here: https://t.co/ecJw6FVOC6 #Eurovision #DareToDream pic.twitter.com/bRxNEpwH75