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Трамп: жители Венесуэлы устали от нелегитимной власти

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что жители Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима. Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, отметил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Венесуэлу, так как государство должно полностью восстановить «свободу».

«Граждане Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима. Сегодня я официально признал президента венесуэльской Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы», — написал Трамп в Twitter. 

Ранее Трамп признал главу парламента и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо переходным президентом страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро. Хозяин Белого дома рассматривал эту возможность в течение последних недель, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Кроме того, по информации издания, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Венесуэлы, в частности, против её нефтяного сектора. 

Как писал News.ru, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп теряет поддержку из-за бюджетного кризиса в стране после приостановки работы федерального правительства. Его рейтинг среди граждан США снизился до 40%. Опрос проводился с 18 по 22 января 2019 года, в нём приняли участие 1996 человек.


#дональдтрамп #сша #венесуэла #майкпенс
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