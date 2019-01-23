Трамп: жители Венесуэлы устали от нелегитимной власти

https://news.ru/storage/news/2eec90270a8c18fbbf9e9e21d1bcd181/25ed89e9-b9a2-4442-a00d-11b727e6b965_850.jpg Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что жители Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима. Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, отметил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Венесуэлу, так как государство должно полностью восстановить «свободу».

«Граждане Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима. Сегодня я официально признал президента венесуэльской Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы», — написал Трамп в Twitter.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 января 2019 г.

Ранее Трамп признал главу парламента и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо переходным президентом страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро. Хозяин Белого дома рассматривал эту возможность в течение последних недель, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Кроме того, по информации издания, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Венесуэлы, в частности, против её нефтяного сектора.

Как писал News.ru, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп теряет поддержку из-за бюджетного кризиса в стране после приостановки работы федерального правительства. Его рейтинг среди граждан США снизился до 40%. Опрос проводился с 18 по 22 января 2019 года, в нём приняли участие 1996 человек.