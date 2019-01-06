USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,854.88 $
МОСКВА-7°C19:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп: вывод войск из Сирии не будет быстрым

U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американский президент Дональд Трамп отказался назвать дату вывода войск Соединённых Штатов из САР. По его словам, речи о том, что этот процесс будет быстрым, никогда не было.

«Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро», — цитирует РИА Новости лидера США.

При этом глава государства подчеркнул, что Штаты обязательно выведут свою армию с территории республики. Он также ещё раз заявил, что американское присутствие в Сирии имело «огромный эффект».

О выводе войск из САР Трамп объявил в декабре прошлого года, писал News.ru. По его словам, американские военные победили террористов и для их дальнейшего присутствия на территории ближневосточного государства больше нет оснований.


#сша #Трамп #сирия
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 18:18, 6 января 2019
Трамп прокомментировал задержание Пола Уилана в РФ
в мире 17:35, 6 января 2019
Езиды высказались против вывода войск США из Сирии
в мире 07:54, 4 января 2019
Вывод войск США из Сирии назвали уловкой в отношении РФ
Лента новостей
происшествия 18:59
Пьяный таксист набросился на пешехода в Барнауле
общество 18:52
Скворцова рассказала о типичных «новогодних» травмах
происшествия 18:52
Неизвестный застрелил женщину на рынке в Ингушетии
в мире 18:50
Сирийского оппозиционера обидело отношение мира к Асаду
происшествия 18:45
Подозрительный предмет нашли в метро Петербурга
Другие новости
в мире 18:50
Сирийского оппозиционера обидело отношение мира к Асаду
в мире 18:40
Минск стал одним из лучших европейских городов для туристов
в мире 18:34
Дональд Трамп и Ким Чен Ын выбирают место новой встречи
в мире 18:27
Возросло число жертв обрушения шахты в Афганистане
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top