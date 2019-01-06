Трамп: вывод войск из Сирии не будет быстрым

Американский президент Дональд Трамп отказался назвать дату вывода войск Соединённых Штатов из САР. По его словам, речи о том, что этот процесс будет быстрым, никогда не было.
«Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро», — цитирует РИА Новости лидера США.
При этом глава государства подчеркнул, что Штаты обязательно выведут свою армию с территории республики. Он также ещё раз заявил, что американское присутствие в Сирии имело «огромный эффект».
О выводе войск из САР Трамп объявил в декабре прошлого года, писал News.ru. По его словам, американские военные победили террористов и для их дальнейшего присутствия на территории ближневосточного государства больше нет оснований.