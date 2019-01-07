Трамп пообещал сделать стену с Мексикой малозаметной

https://news.ru/storage/news/c4843211669a54d0cb80785177d2fa27/f897921f-bab7-4c01-97c3-61eeada514b3_850.jpg Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет мало бросаться в глаза. Повторил, что материалом для её строительства станет сталь, а не бетон.

Трамп также отметил, что вице-президент Майкл Пенс на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе. Сообщение о пограничной стене он разместил на своей странице в Twitter.

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

Трамп и республиканцы хотят включить в бюджет средства на сооружение стены. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны. Из-за данных разногласий не утверждён бюджет страны, и с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп обещал сделать стену на границе с Мексикой изящной. По его словам, пограничная стена будет «красивой и художественно оформленной». Её выполнят не из бетона, как ожидают демократы, а из стальных реек.