Трамп пообещал сделать стену с Мексикой малозаметной

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет мало бросаться в глаза. Повторил, что материалом для её строительства станет сталь, а не бетон.

Трамп также отметил, что вице-президент Майкл Пенс на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе. Сообщение о пограничной стене он разместил на своей странице в Twitter.

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A.