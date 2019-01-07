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Трамп пообещал сделать стену с Мексикой малозаметной

Президент США Дональд Трамп Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет мало бросаться в глаза. Повторил, что материалом для её строительства станет сталь, а не бетон.

Трамп также отметил, что вице-президент Майкл Пенс на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе. Сообщение о пограничной стене он разместил на своей странице в Twitter.

Трамп и республиканцы хотят включить в бюджет средства на сооружение стены. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны. Из-за данных разногласий не утверждён бюджет страны, и с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп обещал сделать стену на границе с Мексикой изящной. По его словам, пограничная стена будет «красивой и художественно оформленной». Её выполнят не из бетона, как ожидают демократы, а из стальных реек.


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