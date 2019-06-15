https://static.news.ru/photo/e34cd306-9070-11e9-84ab-fa163e074e61_1024.jpg Главы Израиля и США Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал с восхищением на то, что в его честь руководство Израиля назвало один из населённых пунктов на Голанских высотах.

Как написал американский лидер в Twitter, это для него большая честь.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor! https://t.co/OUcf6s98UX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.

Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь! — написал президент США.

Ранее правительство Израиля одобрило название Рамат-Трамп для поселения на этой занятой в районе плато Голанские высоты еврейским государством территории Сирии, писал News.ru.