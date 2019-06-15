Глава Белого дома Дональд Трамп отреагировал с восхищением на то, что в его честь руководство Израиля назвало один из населённых пунктов на Голанских высотах.
Как написал американский лидер в Twitter, это для него большая честь.
Thank you PM— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
@Netanyahuand the State of Israel for this great honor! https://t.co/OUcf6s98UX 16 июня 2019 г.
Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь! — написал президент США.
Ранее правительство Израиля одобрило название Рамат-Трамп для поселения на этой занятой в районе плато Голанские высоты еврейским государством территории Сирии, писал News.ru.