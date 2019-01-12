Трамп надеется восстановить отношения с Россией

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на восстановление хороших отношений с Россией.
«В то же время, как я часто говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что когда-нибудь у нас снова будут хорошие отношения с Россией!» — написал Трамп в своём Twitter.
Глава Белого дома также отметил, что был гораздо жёстче с Россией, чем любой другой президент США.
I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.
Как ранее писал News.ru, в отношении президента США Дональда Трампа проводится проверка на предмет того, может ли он тайно сотрудничать с Россией. Расследование проводит ФБР. Подозрения появились из-за увольнения Джеймса Коми. Он был главой Федерального бюро расследований. Тогда в ведомстве предположили, что глава государства находится под влиянием Москвы и предпринимает попытки мешать правосудию. Дональд Трамп негативно высказался о статье The New York Times о тайном расследовании ФБР его возможной связи с российским правительством.