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Трамп надеется восстановить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на восстановление хороших отношений с Россией.

«В то же время, как я часто говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что когда-нибудь у нас снова будут хорошие отношения с Россией!» — написал Трамп в своём Twitter.

Глава Белого дома также отметил, что был гораздо жёстче с Россией, чем любой другой президент США.

Как ранее писал News.ru, в отношении президента США Дональда Трампа проводится проверка на предмет того, может ли он тайно сотрудничать с Россией. Расследование проводит ФБР. Подозрения появились из-за увольнения Джеймса Коми. Он был главой Федерального бюро расследований. Тогда в ведомстве предположили, что глава государства находится под влиянием Москвы и предпринимает попытки мешать правосудию. Дональд Трамп негативно высказался о статье The New York Times о тайном расследовании ФБР его возможной связи с российским правительством.


#дональдтрамп #сша #россия #дипотношения
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