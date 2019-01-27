Трамп: мигрантов в США вдвое больше

https://news.ru/storage/news/a6b15ad5cefc870873b6711fe67d4249/c3e65191-2969-4f51-9c22-9fd0559b0c46_850.jpg Ronen Tivony/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальных мигрантов в стране около 26 миллионов, а не 11 миллионов, как считали на протяжении последних лет.

«В нашей стране по крайней мере 25 772 342 нелегальных мигранта, а не 11 миллионов, как сообщалось в течение нескольких лет», — написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что расходы на нелегальную иммиграцию в этом году составили почти $19 млрд.

We are not even into February and the cost of illegal immigration so far this year is $18,959,495,168. Cost Friday was $603,331,392. There are at least 25,772,342 illegal aliens, not the 11,000,000 that have been reported for years, in our Country. So ridiculous! DHS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп напомнил конгрессу о необходимости принять закон о введении удостоверения избирателя. По словам американского лидера, это поможет Соединённым Штатам в будущем избежать многочисленные нарушения на выборах. Он привёл в пример данные по спискам избирателям, которые привёл генпрокурор Техаса Кен Пэкстон, который обнаружил 95 тысяч человек без гражданства США. Большинство из них смогли каким-то образом сходить на выборы в Техасе, где самые жесткие в стране законы, регулирующие процесс голосования.