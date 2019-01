Настоящая новогодняя история произошла в США. Спасатели вытащили щенка из обледеневшего пруда. Собачка практически провалилась под лёд и не могла выбраться сама. Инцидент случился в районе города Денвер, штат Колорадо.

Пёс по кличке Бри попытался пройти по льду, который казался плотным и способным выдержать небольшое по весу животное. Однако когда щенок приблизился к середине водоёма, его задние конечности провались в воду. Так он и остался сидеть, мокрый и замерзающий.

Очевидцы произошедшего вызвали подмогу. Один из прибывших сотрудников с помощью троса подполз к собаке и вытащил её из воды, после чего довольный пёс побежал к хозяевам. Самому спасателю пришлось трудно, он никак не мог вылезти на лёд и вплавь добирался до земли.

