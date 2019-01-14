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Спасатели вытащили щенка из обледеневшего пруда

Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Настоящая новогодняя история произошла в США. Спасатели вытащили щенка из обледеневшего пруда. Собачка практически провалилась под лёд и не могла выбраться сама. Инцидент случился в районе города Денвер, штат Колорадо.

Пёс по кличке Бри попытался пройти по льду, который казался плотным и способным выдержать небольшое по весу животное. Однако когда щенок приблизился к середине водоёма, его задние конечности провались в воду. Так он и остался сидеть, мокрый и замерзающий.

Очевидцы произошедшего вызвали подмогу. Один из прибывших сотрудников с помощью троса подполз к собаке и вытащил её из воды, после чего довольный пёс побежал к хозяевам. Самому спасателю пришлось трудно, он никак не мог вылезти на лёд и вплавь добирался до земли.

Ранее News.ru сообщал, что в Башкирии удалось спасти угодившего в реку лосёнка. Животное попало в ловушку, убегая от волков. А в Пермском крае освободили животное, которое заблокировала бетонная плита. Прибывшим на место спасателям пришлось отодвигать тяжёлую каменную глыбу.


#сша #животные #собака
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