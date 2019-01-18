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Шведский премьер сохранил своё кресло

Стефан Лёвен Aftonbladet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стефан Лёвен

в мире [ версия для печати ]

Парламент Швеции (риксдаг) избрал премьер-министром действующего руководителя кабмина Стефана Лёвена. Политик возглавил кабинет министров второй раз подряд.

Его поддержали 115 депутатов, против — 153, 77 человек воздержались от голосования. Срок полномочий составляет четыре года, сообщает SVT.

Прошедший 18 января 2019 года референдум стал третьим по счёту после партийных выборов: 14 ноября риксдаг отклонил кандидатуру председателя Умеренной коалиции Ульфа Кристерссона, спустя месяц — Стефана Лёвена.

В начале текущего года социал-демократы, «зелёные», либералы и Партия центра пришли к общему мнению по вопросам выхода страны из политического кризиса и поддержали действующего премьера.

Ранее News.ru сообщал о рисках Великобритании лишиться главы правительства из-за сделки с ЕС. Палата общин отклонила текст соглашения 15 января. Глава лейбористов Джереми Корбин назвал неудачу Терезы Мэй «катастрофической» и вынес на обсуждение в среду, 16 января, вотум недоверия. Теперь судьба правительства висит на волоске.


#выборы #Швеция
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