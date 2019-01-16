Британия рискует лишиться премьера и сделки с ЕС

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Что продемонстрировало голосование по Brexit

Усилия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по согласованию условий выхода из ЕС не увенчались успехом. Глава правительства потерпела беспримерно жестокое поражение в парламенте. Палата общин отклонила текст соглашения 15 января. Глава лейбористов Джереми Корбин назвал неудачу Мэй «катастрофической» и вынес на обсуждение в среду, 16 января, вотум недоверия. Теперь судьба правительства висит на волоске.

Провал пока еще действующего британского премьер-министра не имеет прецедентов в истории Великобритании. До сих пор историческим считалось поражение вековой давности, в 1924 году, когда разница голосов была 166. Что касается Терезы Мэй, то она проиграла с разницей в 230. Корбин не преминул объявить о вынесении на обсуждение вопроса о вотуме недоверия Терезе Мэй. Уже 16 января в Вестминстере решится, останется ли на своем месте действующее правительство. Сама же Мэй сказала, что голосование по тексту соглашения не выявило, какой именно вид сделки с Евросоюзом поддерживают британские законодатели, поэтому, если премьер-министр останется на своем месте после голосования по вотуму недоверия, то она обязательно начнет переговоры с Ирландией и «старшими парламентариями», чтобы определить настроения.

«Мы с сожалением узнали о результате голосования, и призываем правительство Великобритании как можно быстрее прояснить свои намерения в отношении дальнейших шагов, — говорится в официальном заявлении ЕС после голосования в британском парламенте. — Все 27 членов ЕС сохраняют единство и ответственность, которые мы демонстрировали на протяжении всего процесса, и будут стремиться минимизировать ущерб, вызванный Brexit. Мы по-прежнему готовы к любому исходу, включая выход (Великобритании из ЕС — News.ru) без соглашения. После этого голосования риск бессистемного «развода» возрос, и хотя мы не хотим такого развития событий, мы будем к нему готовы».

В Брюсселе еще раз подтвердили, что не собираются пересматривать текст сделки, согласованный ранее с Великобританией.

В Палате лордов — верхней палате парламента — Мэй также не нашла поддержки в связи со сделкой по Brexit. В TwitterПалаты лордов сообщалось, что пэры в соотношении 321 голосов против 152 проголосовали по поводу предложения лейбористского парламентария Анджелы Смит, в котором выражалось сожаление насчёт пунктов правительственной сделки о «разводе» и рамках будущих взаимоотношений с Евросоюзом. Голосование в верхней палате продемонстрировало, что оппозиция одержала победу над правительством с преимуществом в 169 голосов. Инициатива баронессы Смит также включала в себя призыв к депутатам Палаты общин «решительно отвергнуть» возможность выхода Соединённого Королевства из ЕС без соглашения об условиях разрыва отношений. Однако следует заметить, что в верхней палате доминировали противники Brexit.

Как отмечают наблюдатели, за последние дни британские политические дебаты о Brexit достигли предела. Несколько законодателей попытались использовать тайные и неявные парламентские процедуры в своих интересах и инициировать голосование по поправкам к сделке, которая с ЕС заключила Тереза Мэй. Накануне голосования в Вестминстере премьер-министр ее немногочисленные соратники убеждали остальных парламентариев поддержать сделку, чтобы получить хоть какие-то гарантии, что «развод» с ЕС не будет полностью отменен. Своей сделкой Мэй стремилась почти к невозможному — поддержке глубокого доступа к европейским рынкам и сохранению контроля над законодательством Великобритании. Компромиссное соглашение по поводу Brexitгарантировало, что когда Великобритания выйдет из ЕС, она может надолго остаться в переходном периоде. Он бы позволил Лондону выиграть время, пока он ведет переговоры о торговом соглашении со своими европейскими коллегами.

Соглашение о «разводе» было утверждено лидерами ЕС 25 ноября. Вместе с ним была принята политическая декларация о дальнейших отношениях с Соединённым Королевством. Для того, чтобы сделка обрела силу, было необходимо одобрение британских парламентариев. Решение о тексте соглашения должно быть принято до марта этого года. В противном случае Британия покинет состав Евросоюза без каких-либо договоренностей и выгодных условий.