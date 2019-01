Шатдаун Трампа с трудом переносят простые американцы

https://news.ru/storage/news/adb16b696ed8eea4963df2f6555bede5/fdf25811-7410-4f46-8eeb-6cf6c060ef1c_850.jpg Jim West/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Временная приостановка работы правительственных органов США повлияла на повседневную жизнь американцев. Из-за шатдауна гражданам Соединённых Штатов стало намного сложнее заявлять о преступлениях по интернету, посещать национальные парки и даже жениться.

О возникших трудностях люди рассказывают друг другу в социальных сетях, снабжая текст хештегом #shutdownstories, пишет «360».

Влюблённая пара из Вашингтона, Даниэль Генакопулос и Дэн Поллок, поделилась в Twitter историей о своём походе в местный загс. День для волнительного события выбрали заранее. Но сотрудники учреждения «развернули» жениха и невесту, сказав, что у них выходной.

«Спасибо тебе, Дональд Трамп, за шатдаун. Благодаря тебе госучреждения не работают, и свадьбу пришлось перенести. Оставались бы в Ираке. Искренне ваши, бывшие госслужащие», — написал Дэн.

Thank you @realDonaldTrump for the #TrumpShutdown. Thanks to you, the DC marriage bureau is furloughed the week of our wedding! Please stay in Iraq. Sincerely, unwed former public servants.#MyBigFakeGreekWedding https://t.co/PSoCif83nx pic.twitter.com/bYbGze7grn — Dan Pollock (@DSPollock) 27 декабря 2018 г.

No one in DC can get a marriage license during the government shutdown because the local court system is funded by Congress https://t.co/5NKM0ToWrU — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 2 января 2019 г.

Намного серьёзней обстоят дела с системой здравоохранения. Мэллори Лордж из Висконсина страдает от диабета 1-го типа. Ей 31 год. Женщина «отрезана» от медицинской помощи. Приостановка работы правительства едва не погубила американку. Начальство отправило сотрудницу в неоплачиваемый отпуск. Чтобы в прямом смысле слова выжить, пациентка вынуждена уменьшить дозы инсулина.

«Я не могу позволить себе пойти к врачу. Не могу вообще ничего себе позволить. Я просто ложусь вечером спать и надеюсь, что проснусь утром», — заявила жительница США.

Шатдаун угрожает лишить Дядю Сэма новых сортов пива и вина — Управление по вопросам налогообложения и лицензирования торговли алкогольными продуктами также «заморожено». Мера означает, что отведать спиртное по свежему рецепту американцы смогут только после решения внутриполитических проблем.

«Владельцы пивоварен спрашивают: может, есть надежда хоть как-то справиться с ситуацией, но ответ один: нет», — рассказали представители отрасли.

Рядовые американцы сообщают и о действиях мошенников, ворующих денежные средства. Уроженец Аризоны лишился нескольких тысяч долларов из-за того, что Федеральная торговая комиссия закрылась, и он не смог вовремя рассказать о ЧП. Мужчину обобрал жулик с помощью приложения для знакомств. Преступник похитил персональные данные своей жертвы. Со счетов потерпевшего умыкнули $2,5 тыс.

«Послушай-ка, Дональд Трамп, какой-то чудак из Техаса раздобыл мой номер социального страхования, но благодаря вам я не могу заявить о мошенничестве», — написал в Twitter Далтон Тэннехилл

Hey @realDonaldTrump some weirdo in Texas has my social security number right now but thanks to your government shutdown I’m unable to file a fraud and identity theft report. Some assistance would be much appreciated. — Dalton Tannehill (@Elohel9dalton) 7 января 2019 г.

Ранее News.ru сообщал об отказе главы Белого дома временно остановить шатдаун. Политик отметил, что инициатива республиканцев ему неинтересна. Американский лидер подчеркнул, что намерен решить вопрос строительства стены на границе с Мексикой, а не откладывать его.