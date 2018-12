Саудовская Аравия восстановит Сирию вместо США

Саудовская Аравия готова финансировать восстановление Сирии. Власти выделят необходимые средства вместо Соединённых Штатов Америки, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал приятной эту новость и поблагодарил Саудовскую Аравию за принятое решение.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!