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Саудовская Аравия восстановит Сирию вместо США

Сирийская провинция Идлиб Anas Alkarbotli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сирийская провинция Идлиб

в мире [ версия для печати ]

Саудовская Аравия готова финансировать восстановление Сирии. Власти выделят необходимые средства вместо Соединённых Штатов Америки, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал приятной эту новость и поблагодарил Саудовскую Аравию за принятое решение.

«Разве это не прекрасно, что чрезвычайно богатые страны решили помочь своим соседям восстановиться, „а не великая страна США, которая находится в пяти тысячах милях от Сирии“», — написал американский лидер в своём аккаунте в Twitter.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из Сирии. Директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью News.ru назвал этот шаг рождественским подарком американскому населению и семьям военнослужащих.


#сша #сирия #САУДОВСКАЯАРАВИЯ
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