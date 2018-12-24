Саудовская Аравия восстановит Сирию вместо США

https://news.ru/storage/news/6df2ebadf0015f0b0533ee74efa7eeb5/b56b58b6-bd34-4d47-953b-b0b4e6fa138b_850.jpg Anas Alkarbotli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сирийская провинция Идлиб

Саудовская Аравия готова финансировать восстановление Сирии. Власти выделят необходимые средства вместо Соединённых Штатов Америки, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал приятной эту новость и поблагодарил Саудовскую Аравию за принятое решение.

«Разве это не прекрасно, что чрезвычайно богатые страны решили помочь своим соседям восстановиться, „а не великая страна США, которая находится в пяти тысячах милях от Сирии“», — написал американский лидер в своём аккаунте в Twitter.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из Сирии. Директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью News.ru назвал этот шаг рождественским подарком американскому населению и семьям военнослужащих.