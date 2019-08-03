https://static.news.ru/photo/a57e0098-b5de-11e9-a1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Американский самолёт провёл разведывательный полёт у Черноморского побережья России. Об этом ​свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar .

Согласно опубликованной информации, воздушное судно с региональным номером 156511 вылетело с полигона Суда-Бей в Греции. В 11:15 лайнер приступил к полёту вдоль берегов Крыма.

Ранее News.ru писал, что российские истребители за неделю 12 раз вылетели на перехват иностранных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль границ РФ вели 39 иностранных самолётов.