https://static.news.ru/photo/a57e0098-b5de-11e9-a1e3-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Department of Defense/Global Look Press
Американский самолёт провёл разведывательный полёт у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
11:15 мск. Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK