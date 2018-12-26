Распечатанный на 3D-принтере мост установили в Китае

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Самый длинный распечатанный на 3D-принтере мост перекинулся через небольшой канал в Шанхае. Он является точной копией древнего моста Чжаочжоу, которому 1,4 тыс. лет.

Черновой вариант конструкции уже успели протестировать пешеходы. Вскоре будут завершены все косметические работы, мост будет готов. Спроектированный сотрудниками Строительного института при университете Цинхуа совместно с шанхайским инновационным парком «Залив мудрости» мост имеет длину больше 14 м, что на данный момент является мировым рекордом. До этого самым длинным мостом, сделанным на 3D-принтере, был 12-метровый мост в Испании.

Ранее News.ru писал о том, что три человека пострадали из-за обрушения моста, проходящего над старой железной дорогой в городе Буйнакск в Дагестане. На самом сооружении в этот момент велись работы по реконструкции.