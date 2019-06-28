https://static.news.ru/photo/9f30e952-9a0f-11e9-b1e7-fa163e074e61_1024.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Осаке обсудили Украину и необходимость активизировать «нормандский формат». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Говорили по Украине, что нужно «нормандский формат» активизировать, — цитирует Пескова РИА Новости .

По его словам, в настоящее время идёт подготовка к встрече «два на два» — министров иностранных дел и министров обороны. Песков также добавил, что не знает, когда может состояться встреча в «нормандском» формате.

News.ru писал о том, что Макрон поздоровался с Путиным по-русски «на полях» саммита G20 в Осаке. Он пригласил российского лидера на Парижский форум мира. В свою очередь президент РФ пригласил французского коллегу на торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию Победы в ВОВ.