https://static.news.ru/photo/477d93be-99be-11e9-a999-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/Global Look Press

На полях саммита "Большой двадцатки" состоялась встреча президентов Франции Эмманюэля Макрона и России Владимира Путина. Главы государств тепло поприветствовали друг друга.

Макрон поздоровался с Путин по-русски и пригласил коллегу на Парижский форум мира. Российский лидер с удовольствием принял предложение и сделал ответное.

Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне, — сказал российский лидер.

Во время переговоров Путин также подчеркнул, что Франция – один из важнейших зарубежных партнёров России.

У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, обсуждаем их. Сейчас за рабочим ланчем мы очень активно говорили о некоторых вопросах международной повестки дня, представляющих особый двусторонний интерес. И теперь можем в спокойной обстановке поговорить о всех этих вопросах, — сказал российский лидер.

Путин и Макрон уже общалисьв этом году, о чем писал News.ru. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили разрешение кризиса на Украине и вопрос сирийского урегулирования.