https://static.news.ru/photo/3c713ba0-998d-11e9-8e33-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи на полях саммита G-20 в Осаке обсудили вопросы стратегической стабильности.

По его словам, их переговоры длились 1 час 20 минут. Кроме всего прочего, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. В преддверии встречи, они подчеркнули, что она может стать отличным толчком к дальнейшему диалогу, так как вопросов, требующих обсуждения, накопилось немало.

С российской стороны в переговорах участвовали сам Лавров, министр финансов Антон Силуанов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Кроме Трампа, США представляли госсекретарь Майкл Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь правительства Стефани Гришэм и и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Трамп, позируя перед камерами со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным в Осаке, пошутил, что происходящее похоже на церемонию вручения премии Американской академии киноискусств.