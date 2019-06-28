Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи на полях саммита G-20 в Осаке обсудили вопросы стратегической стабильности.
По его словам, их переговоры длились 1 час 20 минут. Кроме всего прочего, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. В преддверии встречи, они подчеркнули, что она может стать отличным толчком к дальнейшему диалогу, так как вопросов, требующих обсуждения, накопилось немало.
С российской стороны в переговорах участвовали сам Лавров, министр финансов Антон Силуанов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Кроме Трампа, США представляли госсекретарь Майкл Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь правительства Стефани Гришэм и и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, передаёт
Ранее News.ru писал, что Трамп, позируя перед камерами со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным в Осаке, пошутил, что происходящее похоже на церемонию вручения премии Американской академии киноискусств.