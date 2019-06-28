https://static.news.ru/photo/c7d25892-9987-11e9-9c8a-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп, позируя перед камерами со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным в Осаке, пошутил, что происходящее похоже на церемонию вручения премии Американской академии киноискусств.

Кроме того, политик заявил российскому лидеру, что находиться с ним на саммите G-20 для него большая честь, передаёт ТАСС .

Это как [вручение премии] Американской академии киноискусств, — сказал глава Белого дома.

Саммит G-20 проходит в японской Осаке 28–29 июня. У Владимира Путина в его рамках запланировано около 10 различных встреч. Кроме того, президент России проведёт полноценные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее News.ru писал, что встреча Путина и Трампа «на полях» саммита G20 в Осаке завершилась, продлившись 1 час и 20 минут.