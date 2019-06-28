https://static.news.ru/photo/7291dba4-996f-11e9-9439-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «на полях» саммита G20 в Осаке завершилась, продлившись 1 час и 20 минут.

Сообщается, что российская сторона запланировала на беседу Путина и Трампа один час, с 14:00 до 15:00 местного времени (8:00–9:00 мск). У американского президента в графике отводилось полтора часа.

News.ru писал, что Трамп намерен обсудить с Путиным тему российского вмешательства в выборы США. Ранее американский лидер предложил президенту РФ поговорить о вопросах сотрудничества в торговле и разоружении.