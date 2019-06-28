https://static.news.ru/photo/aa8a8eae-996d-11e9-a547-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп сказал журналистам, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в выборы США.

Журналисты спросили Трампа, скажет ли он Путину о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы 2020 года. Трамп ответил: — «Конечно, я сделаю это».

Затем он повернулся к Путину и дважды сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».

Саммит G20 официально стартовал в Японии. Он продлится 28 и 29 июня.

Как ранее писал News.ru, встреча Путина и Трампа началась в Осаке на полях саммита «большой двадцатки».