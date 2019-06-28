https://static.news.ru/photo/c83a938a-9969-11e9-8ae3-fa163e074e61_1024.jpg Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время встречи в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа началась в Осаке на полях саммита «большой двадцатки».

Главы государств начали переговоры в перерыве между заседаниями. Российская сторона отводит на переговоры час, американская — полтора.

Ранее Трамп выразил надежду на «хороший разговор» с Путиным в Осаке.

Саммит G20 официально стартовал в Японии. Он продлится 28 и 29 июня.

Как ранее писал News.ru, Путин и Трамп обменялись парой фраз перед церемонией фотографирования и официальным открытием саммита «Группы двадцати» (G20) в японской Осаке.