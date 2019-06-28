Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа началась в Осаке на полях саммита «большой двадцатки».
Главы государств начали переговоры в перерыве между заседаниями. Российская сторона отводит на переговоры час, американская — полтора.
Ранее Трамп выразил надежду на «хороший разговор» с Путиным в Осаке.
Саммит G20 официально стартовал в Японии. Он продлится 28 и 29 июня.
Как ранее писал News.ru, Путин и Трамп обменялись парой фраз перед церемонией фотографирования и официальным открытием саммита «Группы двадцати» (G20) в японской Осаке.