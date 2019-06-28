Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обменялись парой фраз перед церемонией фотографирования и официальным открытием саммита «Группы двадцати» (G20) в японской Осаке.
На предстоящей встрече лидеров двух стран, которая запланирована в рамках саммита, будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности, а также ситуация в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине. Кроме того, будет затронута иранская проблема,
Ранее Трамп выразил надежду на «хороший разговор» с Путиным в Осаке.
Саммит G20 официально стартовал в Японии. Он продлится 28 и 29 июня.
Ранее News.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин, находясь в японской Осаке, призвал страны БРИКС активнее рассчитываться в национальных валютах.