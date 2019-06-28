https://static.news.ru/photo/af03b932-9955-11e9-b3b2-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обменялись парой фраз перед церемонией фотографирования и официальным открытием саммита «Группы двадцати» (G20) в японской Осаке.

На предстоящей встрече лидеров двух стран, которая запланирована в рамках саммита, будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности, а также ситуация в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине. Кроме того, будет затронута иранская проблема, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп выразил надежду на «хороший разговор» с Путиным в Осаке.

Саммит G20 официально стартовал в Японии. Он продлится 28 и 29 июня.

Ранее News.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин, находясь в японской Осаке, призвал страны БРИКС активнее рассчитываться в национальных валютах.