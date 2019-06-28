Президент РФ Владимир Путин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин, находясь в японской Осаке, призвал страны БРИКС активнее рассчитываться в национальных валютах.

Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчётах национальных валют наших государств, — приводит РИА Новости слова главы государства.

В состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу, 28 июня, начнётся саммит «Группы двадцати». Российский лидер примет участие в четырёх рабочих заседаниях саммита, а также во встрече лидеров БРИКС. Между этими мероприятиями у него запланировано девять встреч с иностранными коллегами.

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