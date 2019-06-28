Путин предложил странам БРИКС активнее использовать расчёты в нацвалютах
Анна Воробьёва
06:07, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/cd68af9e-9951-11e9-be93-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский президент Владимир Путин, находясь в японской Осаке, призвал страны БРИКС активнее рассчитываться в национальных валютах.
Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчётах национальных валют наших государств, — приводит РИА Новости слова главы государства.
В состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу, 28 июня, начнётся саммит «Группы двадцати». Российский лидер примет участие в четырёх рабочих заседаниях саммита, а также во встрече лидеров БРИКС. Между этими мероприятиями у него запланировано девять встреч с иностранными коллегами.