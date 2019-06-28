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В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Согласно документу об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020–2022 годы, с которым ознакомилась «Российская газета», в 2021 году стоимость пенсионного балла увеличится на 6,3% — до 98,86...