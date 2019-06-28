Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу, 28 июня, начнётся саммит «Группы двадцати».
Самолёт президента России приземлился в международном аэропорту Кансай. Путина встретили российский посол в Японии, замминистра иностранных дел Японии и мэр Осаки.
Сообщается, что в Осаке президент РФ проведёт два дня. Путин примет участие в четырёх рабочих заседаниях саммита, а также во встрече лидеров БРИКС. Между этими мероприятиями у него запланировано девять встреч с иностранными коллегами, в том числе расширенные переговоры с хозяином G20 японским премьером Синдзо Абэ.
News.ru писал о том, что одна из самых анонсируемых встреч этого саммита — беседа российского лидера и президента США Дональда Трампа — состоится 28 июня в 14:00 (08:00 мск). На переговоры отведён один час.
Как сообщает
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу, 28 июня, начнётся саммит «Группы двадцати».