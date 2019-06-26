https://static.news.ru/photo/ad527638-987d-11e9-a6aa-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу 28 июня в 14:00 (08:00 мск) в рамках саммита «большой двадцатки» в Японии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, 29 июня Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Их встреча назначена на 11:30 по местному времени (05.30 мск).

Ранее Трамп заявлял, что ожидает «хорошего разговора» с Путиным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, а также конфликты в проблемных регионах

Как писал News.ru, Путин в Осаке намерен встретиться, помимо Трампа, с лидерами ещё пяти государств. Так, запланированы переговоры с президентом Франции, британским премьер-министром, а также с лидерами Китая, Индии и Египта.