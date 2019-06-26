https://static.news.ru/photo/6cce4ca0-9840-11e9-85ae-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп в преддверии старта саммита G20 в японском городе Осака прокомментировал предстоящую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По мнению главы Белого дома, у него будет замечательный разговор с президентом России.

У нас с Путиным будет замечательный и хороший разговор, — цитирует американского президента «Интерфакс».

На вопрос журналистов о чём конкретно он собирается поговорить с российским лидером американец отрезал — «не ваше дело».

Ранее стало известно, что, помимо встречи с президентом США Дональдом Трампом в Осаке 28 июня на саммите G20 Владимир Путин проведёт ряд бесед с несколькими мировыми лидерами, среди которых главы Китая, Индии, Франции, писал News.ru.