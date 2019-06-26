https://static.news.ru/photo/47fce310-8732-11e9-9ba7-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 в Осаке намерен встретиться, помимо американского коллеги Дональда Трампа, с лидерами ещё пяти государств. Так, запланированы переговоры с президентом Франции, британским премьер-министром, а также с лидерами Китая, Индии и Египта. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

По его словам, повестка встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном включает вопросы выполнения Минских соглашений на Украине с учётом действий её нового руководства, Сирию и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Россия и Франция оказывают содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, прежде всего в рамках «нормандского формата» — Россия, Украина, Франция, Германия. Общепризнанная основа мирного процесса — Минский комплекс мер, выработанный в 2015 году, — цитирует Ушакова « Парламентская газета ».

Как отметил помощник президента России, на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси будет обсуждаться вопрос восстановления авиасообщения с этой страной.

Ранее News.ru писал, что Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке. Они намечены на 14:00 28 июня и продлятся около часа. Среди вопросов повестки — общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, а также конфликты в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине.