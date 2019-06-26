https://static.news.ru/photo/fb86f030-981a-11e9-a52a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся "на полях" саммита G20 в Осаке 28 июня после обеда.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры могут продлиться около часа. Начнутся они в два часа дня, а уже в три — второе рабочее заседание саммита.

Он уточнил, что место проведения встречи выбрала американская сторона. Повестку переговоров президенты обозначат сами, передаёт ТАСС .

Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты — Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее, — сказал Ушаков.

Ранее News.ru писал о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз анонсировал скорую, уже третью по счёту, если она состоится, встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.