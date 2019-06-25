Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз анонсировал скорую, уже третью по счёту, если она состоится, встречу с лидером Северной Корей Ким Чен Ыном.
Отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом, глава американского государства заявил, что очередной раунд американо-северокорейских переговоров по насущной повестке близок, осталось только согласовать приемлемые для глав обеих держав даты и место саммита, информирует
Рано или поздно мы проведем саммит, ведь мы очень хорошо ладим, — сказал Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в таинственном «тёплом письме» от Ким Чен Ына, которое тот прислал ему, содержались поздравления с днём рождения, писал News.ru.