https://static.news.ru/photo/f93a8427-2825-45f5-adbf-d7e5fdc42759_1024.jpg Фото: The Straits Times/Kevin Lim/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз анонсировал скорую, уже третью по счёту, если она состоится, встречу с лидером Северной Корей Ким Чен Ыном.

Отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом, глава американского государства заявил, что очередной раунд американо-северокорейских переговоров по насущной повестке близок, осталось только согласовать приемлемые для глав обеих держав даты и место саммита, информирует ТАСС.

Рано или поздно мы проведем саммит, ведь мы очень хорошо ладим, — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в таинственном «тёплом письме» от Ким Чен Ына, которое тот прислал ему, содержались поздравления с днём рождения, писал News.ru.