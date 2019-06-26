Помимо встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, у главы Белого дома Дональда Трампа запланированы беседы еще восемью мировыми лидерами.
Об этом американец рассказал с трибуны консервативной конференции в Вашингтоне, пишут западные СМИ.
По словам президента США, каждая встреча для него максимально важна, ведь все его собеседники не просто главы государств для него, а ещё сами по себе «очень милые ребята».
Я еду в Японию. Я буду встречаться с милыми ребятами. С другими странами, конкурентными странами, конкурентами. Но это нормально. У нас дела идут хорошо. У нас дела идут лучше, чем у них, — сказал Трамп.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, с кем из мировых лидеров на саммите G20 у Владимира Путина запланированы встречи, писал News.ru.