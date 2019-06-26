https://static.news.ru/photo/c35da5cc-982f-11e9-8835-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Помимо встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, у главы Белого дома Дональда Трампа запланированы беседы еще восемью мировыми лидерами.

Об этом американец рассказал с трибуны консервативной конференции в Вашингтоне, пишут западные СМИ.

По словам президента США, каждая встреча для него максимально важна, ведь все его собеседники не просто главы государств для него, а ещё сами по себе «очень милые ребята».

Я еду в Японию. Я буду встречаться с милыми ребятами. С другими странами, конкурентными странами, конкурентами. Но это нормально. У нас дела идут хорошо. У нас дела идут лучше, чем у них, — сказал Трамп.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, с кем из мировых лидеров на саммите G20 у Владимира Путина запланированы встречи, писал News.ru.