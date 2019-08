Сегодня в зависимости от уровня дохода каждый американский гражданин может выбрать различный страховой план, который частично или полностью оплачивается его работодателем. У людей победнее страховки зачастую нет, поэтому за каждый визит к докторам, особенно к стоматологам, приходится выкладывать круглую сумму. В американской студенческой среде даже шутят: если ты упал и сломал руку, скорей поднимайся и беги, пока никто не вызвал тебе скорую. Ведь если медики тебя настигнут, от счёта за срочную помощь уже не отвертишься.

Демократы годами борются за то, чтобы медицинская страховка была доступна всем, в том числе через субсидии из бюджета для малоимущих и создание дешёвых страховых планов. Законченный вид эта политика обрела в реформе Барака Обамы, неофициально названной Obamacare. Республиканец Дональд Трамп, открытый противник этой политики, первым делом на посту президента отменил большинство её положений. Теперь умеренные демократы предлагают возродить Obamacare.

Что же касается высшего образования, то оно в США тоже платное и недешёвое. Демократы — ничего удивительного — выступают за рефинансирование кредитов на обучение и понижение платы за курсы в колледжах и университетах.

Хотя члены Демократической партии расходятся насчёт того, кого считать богатым и насколько большими налогами их облагать, они в целом согласны, что бедные должны платить меньше, чем состоятельные, и стремятся сократить экономическое неравенство. В этом плане их повестку почти не отличить от программы любой левой партии любой страны: поднять минимальный размер оплаты труда до $15 в час, отстоять и расширить права профсоюзов, повысить пособия для безработных и инвалидов, а богатых обложить дополнительными налогами, из которых всё это бюджетное расточительство будет финансироваться. Например, ведущий кандидат от демократов на предстоящих президентских выборах Джо Байден в своей программе практически слово в слово повторяет положения предшественников.

Благодаря свободному обращению огнестрельного оружия в США массовые расстрелы стали там так же привычны, как и призывы демократов бороться с ними на законодательном уровне. Эта статья повестки — как раз то место, где они традиционно осторожничают и не предлагают ничего нового: сказывается сильное оружейное лобби и укоренившиеся американские традиции. Так, все демократы сходятся на том, что необходимо ввести дополнительные меры проверки покупателя перед продажей оружия, отнять лицензии у недобросовестных производителей, запретить полуавтоматические штурмовые винтовки и в целом держать пушки подальше от опасных людей.

В США не проводилось серьёзной реформы миграционного законодательства с конца 80-х годов прошлого века. Именно тогда американское государство впервые подарило право на получение гражданства уже живущим в стране нелегальным мигрантам. С тех пор, как не сложно догадаться, в Америке снова накопились миллионы людей без официального статуса. Демократы выступают за ещё одну массовую легализацию, а Барак Обама даже пытался (впрочем, безуспешно) воплотить эту идею в жизнь.

Республиканцы парируют: якобы демократы хотят подарить нелегалам гражданство из чисто меркантильных соображений. Нацменьшинства — это их электоральная база, и таким образом демократы добавят в свою копилку массу новых сторонников. Более реалистичные предложения американских левых касаются легализации только отдельных групп мигрантов, например тех, кто попал в США ещё ребёнком.

Феномен Трампа вынудил демократов заметно полеветь. Если раньше самопровозглашённый социалист Берни Сандерс был единственным, кто предлагал радикальные реформы, то теперь ему вторят всё больше коллег по партии. Не менее социалистически настроенная Элизабет Уоррен даже периодически обгоняет его по опросам.

В сфере здравоохранения Сандерс предлагает полностью упразднить рынок частных медицинских страховок и создать для всех американцев общий государственный страховой план — аналог российского ОМС. Обучение в государственных колледжах он и ещё несколько его единомышленников тоже предлагают сделать бесплатным.