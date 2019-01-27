Семья президента: Саули Ниинистё

https://news.ru/storage/news/4e103a6dc0caa8a93dd9c4b945bc5aeb/02b982c0-4fbd-4d23-b344-5a95f5be1adb_850.jpg Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саули Ниинистё

Как строил карьеру и находил любовь жизни глава Финляндии

Личные качества руководителя государства в немалой степени влияют на политику страны. News.ru продолжает рассказывать о биографиях, семьях и увлечениях лидеров Европы. Предыдущие материалы были посвящены главам Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Греции, Чехии, Венгрии, Польши. Эта статья — про президента Финляндии Саули Ниинистё.

Рождённый политиком

Саули Вайнямё Ниинистё родился в 1948 году в сравнительно небольшом городе Сало на юге Финляндии. Его отец работал менеджером в одной из фирм, а мать — медсестрой. У президента Финляндии трое старших братьев и сестёр. Брат Кари Ниинистё посвятил жизнь педагогике, имеет звание почётного профессора Университета Турку, одна сестра занимается ресторанным бизнесом, другая — общественной деятельностью и работает в должности исполнительного секретаря Ассоциации органов местного самоуправления.

Как рассказывал журналистам Кари Ниинистё, Саули с детства был очень близок с матерью, которая всегда поддерживала сына во всех начинаниях и вместе с ним переживала его жизненные трагедии. Мать оказала большую моральную поддержку сыну, когда в автокатастрофе погибла его первая жена. В доказательство близости сына с матерью биографы, как правило, приводят один эпизод: в 2004 году Ниинистё отдыхал с сыном в Таиланде, когда на эту страну обрушилось цунами. Политику вместе с сыном тогда удалось спастись чудом, забравшись на телеграфный столб, и в тот момент, как признавалась мать Ниинистё, она на расстоянии почуяла неладное.

В возрасте 19 лет будущий президент окончил общеобразовательную гимназию, через семь лет получил степень бакалавра права, окончив Университет Турку. Профессиональную карьеру Ниинистё начинал с самых низов. После получения диплома он был назначен начальником отделения полиции в сельской местности. Однако в этой должности проработал менее двух лет, после чего стал помощником судьи апелляционного суда. Ещё через два года он стал совмещать государственную должность с частной юридической практикой, основав собственную фирму. Zhao Changchun/Xinhua/Global Look Press Саули Ниинистё на президентских выборах в Финляндии

Параллельно Ниинистё строил политическую карьеру, начав почти сразу после получения высшего образования. Уже когда он достиг на этом поприще определённых высот, ныне покойный отец политика признавался, что с самого момента рождения сына знал, что ему уготована должность президента. В 1976 году Ниинистё был избран в городской совет родного Сало. В 1987-м будущий президент стал депутатом финского парламента (Эдускунты) от правоцентристской партии «Национальная коалиция». Потом избиратели ещё несколько раз доверяли Ниинистё представлять их интересы, и в общей сложности он проработал в парламенте 16 лет, став за это время лидером партии. В 1995-м Ниинистё был приглашён в правительство на должность министра юстиции, а через год — на должность министра финансов, на которой трудился до 2003 года.

В 2000-м возглавляемая Ниинистё партия проголосовала за выдвижение своего лидера кандидатом на президентских выборах, но он отказался баллотироваться, а через год вообще объявил об уходе из политики. В 2003 году будущий лидер страны стал вице-председателем совета директоров Европейского инвестиционного банка и переехал в Люксембург. По воспоминаниям самого Ниинистё, новая страна проживания показалась ему тихим и благополучным местом, а течение своей жизни там он описывал как очень размеренное.

Но профессия финансиста, видимо, не пришлась по душе амбициозному Ниинистё, и уже в 2006 году он всё-таки принял решение баллотироваться на главный пост в стране. Потратив более двух миллионов евро на кампанию, политик проиграл тогда действующему президенту Тарье Халонен. Удача повернулась к политику только на следующих выборах в 2012-м, на которых он победил во втором туре с результатом более 60% голосов. Таким образом, Ниинистё стал 12-м президентом Финляндии и первым главой государства, представляющим право-консервативные силы. В начале 2018-го Ниинистё стал главой республики во второй раз.

Жёны и дети

В молодые годы Ниинистё практически не имел серьёзных отношений с женщинами: по воспоминаниям однокурсников, в университете у будущего главы государства было много девушек и лёгких связей. Однако в возрасте 26 лет он женился на своей ровеснице Марье-Лензе Аланко. С ней вместе он прожил 20 лет, и, как утверждают друзья президента, у него была благополучная семья. Через год после свадьбы у пары появился первенец — сын Нуутти, а ещё через пять лет родился сын Матиас. Но в 1995 году супруга политика погибла в ДТП. Для Ниинистё это был большой удар. Позже он написал и опубликовал книгу «Пять лет одиночества», в которой поделился своими переживаниями по поводу смерти супруги.

В 2009-м Ниинистё женился во второй раз. Избранницей стала 22-летняя писательница и поэтесса Йенни Хаукио. Они познакомились на работе: Хаукио трудилась директором по связям с общественностью в партии будущего супруга. Девушка буквально сразу покорила образованностью и начитанностью сердце Ниинистё, и между ними завязался бурный роман. Однако соратникам по партии влюблённые два года ничего не говорили, и для всех они были просто коллегами. Свадьбу они сыграли тоже втайне от знакомых, специально уехав для этого на праздники в Париж. Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Саули Ниинистё и Дональд Трамп

Через девять лет Хаукио родила мужу сына, крещённого под именем Ааро Вели Вайнямё. Интересно, что это было первое рождение ребёнка у действующего президента за всю историю Финляндии.

Свободное время супруги предпочитают проводить вместе. Правда, возможностей для этого у них не так много. Напряжённо трудится не только глава государства, но и его жена. С избранием мужа на высший пост она отказалась полностью посвятить себя семье и продолжила работать: проводить поэтические конкурсы и издавать литературный журнал. Также она давно участвует в деятельности обществ по охране животных.

Увлечения

С юных лет президент Финляндии увлекается спортом и назначения на различные должности в спортивных организациях воспринимал как естественные. В 2009 он входил в оргкомитет чемпионата Европы по фигурному катанию, который в тот год проходил в Хельсинки. Три следующих года Ниинистё занимал пост председателя Финской футбольной ассоциации.

Известна также любовь президента к животным. На публичных мероприятиях он часто появляется со своим бостон-терьером Ленну.

Не чужд Ниинистё публицистике и литературному творчеству. Из-под его пера вышло несколько трудов по проблемам международной политики и две книги мемуаров. kremlin.ru Владимир Путин и Саули Ниинистё

Финский президент свободно владеет английским языком. При этом долгое время изучает русский. По его мнению, знание языка соседа это «вопрос вежливости». Каждую неделю глава государства берёт урок языка Пушкина и Достоевского. Правда, как признаёт сам политик, он не достиг большого успеха в изучении предмета, так как часто бросает занятия, а потом начинает всё заново. По словам Ниинистё, он начинал учить русский язык столько же раз, сколько пытался бросить курить.

По конфессиональной принадлежности президент принадлежит к Финской евангелическо-лютеранской церкви.