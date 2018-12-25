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После сделки со следствием Бутину оставили в изоляторе

Мария Бутина Russian Embassy in the USA/Global Look press

Мария Бутина

в мире [ версия для печати ]

Россиянка Мария Бутина, пошедшая на сделку со следствием и признавшаяся во вмешательстве во внутренние дела США, останется в изоляторе американской тюрьмы. Администрация пенитенциарного учреждения решила оставить её в одиночной камере и отказалась перевести на общий режим.

По мнению отца студентки Валерия Бутина, на Марию таким образом пытаются оказывать давление, и не исключено, что она может остаться в одиночной камере вплоть до судебного слушания, намеченного на 12 февраля.

Он пояснил «Известиям», что 20 ноября его дочь поместили в одиночную камеру на 30 дней, за то что она передала другой заключённой номер телефона своего адвоката.

В настоящее время Бутина находится в камере 22 часа в сутки и может выходить из неё только ночью на два часа.

«У неё были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем. Поэтому оказание давления — это единственное для меня объяснение действий американской стороны», — заявил Валерий Бутин.

Ранее News.ru писал о том, что россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, может дать показания ещё по одному уголовному делу. Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона за разрешением тайно вывезти из тюрьмы россиянку для дачи показаний по «ожидающему решения уголовному делу».


#сша #мариябутина
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