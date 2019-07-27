https://static.news.ru/photo/caf51fd6-b05d-11e9-bae0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, а в прошлом сотрудница органов прокуратуры Украины выразила надежду на то, что власти Киева одумаются и возобновят авиасообщение с Москвой и Симферополем. Самолётам запрещено летать с октября 2015 года.

Уверена, что в ближайшем будущем граждане обеих стран смогут снова ездить друг к другу, свободно передвигаясь как железнодорожным, так и воздушным транспортом, начиная с возобновления рейсов: Москва — Киев, Киев — Симферополь, — написала Поклонская в Facebook, посвятив пост празднованию 1031-летия Крещения Руси.

25 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. Её автор отметил, что от введённого запрета страдают в основном украинцы. К настоящему времени инициатива набрала 76 голосов из 25 тыс. необходимых для того, чтобы её рассмотрели в офисе президента.